Информационен бюлетин за пленарната сесия - 20-23 октомври 2025 г.

17.10.2025 10:14 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 2 седмици | 187

Мирното споразумение за Близкия изток и ролята на ЕС

В ключов дебат във вторник сутринта членовете на ЕП и представители на Комисията ще обсъдят мирното споразумение за Близкия изток и ролята на ЕС.

Приоритетите на Парламента за Европейския съвет през октомври

В сряда сутринта членовете на ЕП ще обсъдят предстоящата среща на върха на ЕС на 23 октомври в дебат с Европейската комисия и Датското председателство.

България: Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона

Актуалният дебат по искане на група Renew Europe ще се проведе в сряда веднага след вота.

Модернизиране на шофьорската книжка в ЕС

ЕП следва да потвърди новите правила на ЕС за шофьорските книжки, с които се въвеждат разпоредби за начинаещите шофьори, уязвимите участници в движението и лишаването от книжка.

Лауреатът на наградата „Сахаров“ за 2025 г. ще бъде обявен в сряда

Председателят на Парламента Роберта Мецола ще обяви лауреата на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2025 г. около обяд в сряда.

Увеличаване на финансирането за Украйна и използване на замразени руски активи

„Заем за репарации“ за финансиране на възстановяването и отбраната на Украйна ще бъде предмет на дебат с представители на Комисията и Съвета във вторник.

Прекратяване на всякакъв руски енергиен внос

В сряда членовете на Европейския парламент ще обсъдят възможни допълнителни мерки за прекратяване на вноса на енергия от Русия и затваряне на вратичките за внос през трети страни.

Беларус: Сергей Тихановски и Светлана Тихановска ще се обърнат към членовете на ЕП

По време на официалното заседание в сряда по обяд двамата видни опозиционни лидери от Беларус ще се обърнат към пленарната зала.

Нови развития относно сезонната промяна на часа

Членовете на ЕП ще разпитат Комисията и Съвета за причините, поради които не отговарят на призива на гражданите за прекратяване на сезонната смяна.

Сърбия: поляризация и засилена репресия

Една година след трагедията в Нови Сад, на 1 ноември 2024 г., членовете на Европейския парламент ще обсъдят кризата в Сърбия с Комисията и Съвета и ще гласуват резолюция по въпроса.