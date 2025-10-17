Информационен бюлетин за пленарната сесия - 20-23 октомври 2025 г.

Мирното споразумение за Близкия изток и ролята на ЕС
В ключов дебат във вторник сутринта членовете на ЕП и представители на Комисията ще обсъдят мирното споразумение за Близкия изток и ролята на ЕС.
Приоритетите на Парламента за Европейския съвет през октомври
В сряда сутринта членовете на ЕП ще обсъдят предстоящата среща на върха на ЕС на 23 октомври в дебат с Европейската комисия и Датското председателство.
България: Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона
Актуалният дебат по искане на група Renew Europe ще се проведе в сряда веднага след вота.
Модернизиране на шофьорската книжка в ЕС
ЕП следва да потвърди новите правила на ЕС за шофьорските книжки, с които се въвеждат разпоредби за начинаещите шофьори, уязвимите участници в движението и лишаването от книжка.
Лауреатът на наградата „Сахаров“ за 2025 г. ще бъде обявен в сряда
Председателят на Парламента Роберта Мецола ще обяви лауреата на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2025 г. около обяд в сряда.
Увеличаване на финансирането за Украйна и използване на замразени руски активи
„Заем за репарации“ за финансиране на възстановяването и отбраната на Украйна ще бъде предмет на дебат с представители на Комисията и Съвета във вторник.
Прекратяване на всякакъв руски енергиен внос
В сряда членовете на Европейския парламент ще обсъдят възможни допълнителни мерки за прекратяване на вноса на енергия от Русия и затваряне на вратичките за внос през трети страни.
Беларус: Сергей Тихановски и Светлана Тихановска ще се обърнат към членовете на ЕП
По време на официалното заседание в сряда по обяд двамата видни опозиционни лидери от Беларус ще се обърнат към пленарната зала.
Нови развития относно сезонната промяна на часа
Членовете на ЕП ще разпитат Комисията и Съвета за причините, поради които не отговарят на призива на гражданите за прекратяване на сезонната смяна.
Сърбия: поляризация и засилена репресия
Една година след трагедията в Нови Сад, на 1 ноември 2024 г., членовете на Европейския парламент ще обсъдят кризата в Сърбия с Комисията и Съвета и ще гласуват резолюция по въпроса.