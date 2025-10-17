17.10.2025 10:16 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят

Продуктът поддържа QVR наблюдение, QuTS hero софтуер и надеждна работа с метаданни.

QNAP® Systems, Inc. днес обяви официалния старт на QVR Recording Vault 1.0.0. Това е готово за производство решение за активно архивиране без лиценз за записи от видеонаблюдение. След успешна бета фаза, QVR Recording Vault 1.0.0 предлага подобрена стабилност, оптимизирана производителност и разширени функции, за да осигури надеждно, мащабируемо и ценово ефективно управление на архивирането на данни от видеонаблюдение в предприятия и многообектови инсталации.

Какво е новото в QVR Recording Vault 1.0.0

• Добавена поддръжка на QVR наблюдение: Възможностите за архивиране вече са разширени отвъд QVR Pro и QVR Elite, интегрирайки се безпроблемно с най-новия софтуер за QVR наблюдение на QNAP за дългосрочно съхранение на записи.

• Налично за QuTS hero: Софтуерът може да бъде инсталиран както на QTS, така и на QuTS hero NAS платформи, осигурявайки по-широка гъвкавост при внедряване.

• Корекции в работата с метаданни: Няколко проблема, свързани с обработката на метаданни, са решени, за да се подобри точността на индексиране на видео и да се осигурят стабилни дългосрочни архивни операции.

„Видеозаписите са ценни само ако са запазени“, каза Пак Ши, продуктов мениджър в QNAP. „QVR Recording Vault прилага политики за архивиране, готови за запазване на записи от наблюдение и опростява централизираното управление, помагайки на организациите да намалят сложността и разходите.“

Наличност

Можете да изтеглите QVR Recording Vault 1.0.0 от App Center. Научете повече на https://www.qnap.com/go/software/qvr-recording-vault

Забележка: Функциите подлежат на промяна и може да не са налични за всички продукти на QNAP.

За QNAP

Компанията QNAP (Quality Network Appliance Provider) е посветена на предоставянето на цялостни решения в разработването на софтуер, дизайна на хардуер и вътрешното производство. Фокусирайки се върху иновациите в областта на съхранението на данни, мрежите и интелигентното видео, QNAP представя революционно облачно NAS решение, което се присъединява към нашата авангардна екосистема от софтуер, базиран на абонамент, и диверсифицирани канали за обслужване. QNAP вижда NAS като нещо повече от просто сторидж и е създала облачна мрежова инфраструктура, за да могат потребителите да хостват и разработват анализ на изкуствен интелект, периферни изчисления и интеграция на данни в своите QNAP решения.