Сливен, кратки вечерни новини, 26.10.2025 г., неделя

Днес, Димитровден, Сливен отбелязва своя празник - празникът започна със света литургия в катедралния храм „Свети Димитър“, възглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.
На площад „Хаджи Димитър“ се състоя тържествена церемония, включваща ритуал по издигане на националното знаме, знамето на Сливен и на Европейския съюз, официални приветствия, благодарствен молебен за здраве и благополучие на гражданите, както и полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.
Шабан Мустафа спечели Международния планински маратон „Хайдушки пътеки“, който се проведе в Сливен.
Рапърът Боро Първи и певицата Невена Цонева изнесоха концерт в Сливен за Димитровден.
На 25 октомври 2025 г. в Сливен се състоя спектакъл на Театъра на огъня и сенките "Fireter" по повод празника на града – Димитровден.
В навечерието на Димитровден градовете Сливен и Ниш (Сърбия) подписаха споразумение за сътрудничество и побратимяване.
Известният художник Велин Динев бе вписан в паметната лауреатска книга в къщата-музей „Добри Чинтулов“ като тазгодишен носител на наградата „Добри Чинтулов“.