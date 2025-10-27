Нова Загора събра близо половин тон доброта в инициативата „Капачки за бъдеще“

27.10.2025 09:25 , Людмила Калъпчиева

На 25 октомври Нова Загора за пореден път показа, че доброто е част от духа на града. Десетки жители, ученици, детски градини и институции се включиха в националната кампания „Капачки за бъдеще“, организирана от Община Нова Загора и фирма „Сорико“ ООД.

Събитието, проведено на Градския площад, се превърна в истински празник на съпричастността и отговорността към природата. С помощта на доброволци и служители на „Сорико“ бяха събрани и транспортирани близо 500 кг пластмасови капачки.

Към инициативата се присъедини и кметът на общината – г-жа Галя Захариева, която активно участва в сортирането на събраните материали и благодари на всички участници за тяхната енергия и ангажираност.

Тази есен кампанията имаше специална благотворителна цел – подкрепа за 1,7-годишната Стефания Александрова Александрова, страдаща от детска церебрална парализа – спастична квадрипареза. На място бе поставена кутия за дарения, чрез която бяха събрани средства за нейното лечение и рехабилитация.

„Капачки за бъдеще“ стартира през 2017 г. с мисията да замени старите кувьози в малките населени места. Досега чрез инициативата са дарени 22 кувьоза, 6 детски и 2 офроуд линейки, както и над 40 медицински уреда на болници в страната. Над 1 000 000 кг пластмаса вече са рециклирани, а повече от 40 лечебни заведения са получили помощ.

Община Нова Загора и „Сорико“ ООД изразяват искрена благодарност към всички граждани, училища и организации, които се включиха в каузата.

Всяка капачка има значение — защото, когато сме заедно, правим света по-добър – и за природата, и за децата!