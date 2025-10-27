Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 27.10.2025 г.

27.10.2025 10:44 , Людмила Калъпчиева

преди 30 минути | 42

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 24.10.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 27.10.2025 Г.

Нова Загора: 36-годишен криминално проявен мъж е задържан при опит за кражба от частен имот в град Нова Загора. Сигналът е получен на 26 октомври. Пристигналите на място полицейски служители са установили и задържали мъж на 36 години от същото населено място, който по първоначални данни е направил опит да извърши кражба от имота. Действията му са осуетени от полицейския екип. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Притежание на наркотици са установили полицейски служители от РУ-Нова Загора. На 26 октомври, на ул. „Възраждане“ в град Ново Загора, при ежедневния контрол по линия „Наркотици“, е извършена проверка на 57-годишна жена. Иззети са различни по вид вещества, които са реагирали положително при полевия тест за наркотици. Задържана е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицейски служители от РУ-Нова Загора работят по случай на сбиване и причинена телесна повреда. На 24 октомври, в 23,30 часа, е получен сигнал за възникнал скандал между трима мъже, прераснал в саморазправа. Конфликтът е станал в заведение в град Нова Загора. Пострадал е мъж на 42 години от същото населено място. Той е получил медицинска помощ в ФСМП, след което е освободен. Работата по случая продължава. Образувана е досъдебно производство.

Сливен: Притежание на наркотици е установено от полицейски екип, извършващ обход и контрол в малките населени места на община Сливен. На 26 октомври, в 12,40 часа, в района на село Тополчане, е извършена проверка на 28-годишен мъж от същото населено място. В него е намерено и иззето пакетче, съдържащо вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

42-годишен мъж от село Самуилово е задържан за повторно управление на МПС без шофьорска книжка. На 26 октомври той е хванат да управлявал лек автомобил „Ауди А6“ в едногодишния срок от наказанието по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на РУ-Сливен работя по кражба от частен строителен обект. Сигналът е получен на 25 октомври. Заявена е кражба на материали от новострояща се къща в град Сливен. По данни на заявителя нанесената щета е на стойност около 5000 лева. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 24.10.2025 г., в 08,34 часа, в РСПБЗН – Котел е получен сигнал за пожар в лек автомобил „Фолксваген Голф 3" в района на село Тича, на път II-48 в посока Омуртаг – Котел. Пожарът е предизвикан от техническа неизправност. Пожарът е ликвидиран от един екип на РСПБЗН-Котел. Лекият автомобил е унищожен.

На 24.10.2025 г., 17,20 часа, в РСПБЗН – Твърдица е получен сигнал за пожар в складово помещение към къща, намираща се на ул. „Софроний Врачански“ в град Твърдица. Пострадали няма. Преди пристигане на екипа от къщата е изведена жена на 83 години. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Твърдица. Унищожени са бяла и черна техника, опушени стени 40 кв. м., покривна конструкция 45 кв. м. 45 и алуминиева врата. Спасена е сградата.

На 25.10.2025 г., в 21,44 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар във ферма / люпилня/, намираща се във вилна зона местност „Дълбоки дол“ на пътя Сливен- с. Сотиря. Произшествието е ликвидирано от 3 екипа с 10 пожарникари. Пострадали няма. Спасени са една сграда, 300 000 яйца, 10 инкубатора, 300 туби с нафта. Унищожени са 80 кв. м. покривна конструкция, 200 кв. м. опушени стени, 500 касетки, 3 бр. ел. табла, бяла и черна техника. Причината за пожара е в процес на установяване.