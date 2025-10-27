Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен посрещна Димитровден с много музика, усмивки, цвят и настроение

Димитровден

Община Сливен подари на своите жители и гости палитра от емоции и богата програма по повод празника на града – Димитровден. През целия октомври жителите имаха възможност да се потопят в историята и културата на Града под Сините камъни, да посетят разнообразни изложби, да посетят постановки и да се забавляват с музиката на артистите, които излизаха на сцените и допринесоха за настроението на сливналии.

Кулминацията на тържествата бяха празничните фойерверки навръх Димитровден, които оставиха без дъх събралото се множество на площад „Хаджи Димитър“. Светлините в небето озариха Сливен и бяха приветствани с аплодисменти и усмивки.

На сцената преди това адреналинът покачиха Атанас Колев и група „Молец“, които поздравиха публиката за празника и благодариха на Общината за поканата да бъдат част от програмата.

По-рано през деня общ концерт изнесоха Ансамбълът за народни песни и танци-Сливен и Ансамбъл „Пирин“, които повишиха градуса на настроението.

В навечерието на Димитровден на откритата сцена на площада публиката заредиха Боро Първи и Невена Цонева. Малки и големи пяха заедно с тях.

В съботния ден фолклорните колективи на Сливен също поздравиха своите съграждани по повод Деня на Сливен с общ концерт.

На 24 октомври настроението започна да се повишава, а затова допринесоха изпълненията на Военния духов оркестър на Сливен и приятели, които плениха събралата се публика на площад „Цар Освободител“.

Вечерта предложи голямо вълнение с малките и големите музиканти на група „Монолог“ при ПХГ „Дамян Дамянов“. След тях на сцената се качиха ветераните от рок група „Ренегат“, които останаха очаровани от сливенската публика и след концерта публикуваха моменти от вечерта в своята страница във Фейсбук.

„Споделяме моменти от страхотната петъчна вечер, която имахме в Града на стоте войводи. Благодарим на Община Сливен за поканата и гостоприемството! До нови срещи!“, написаха музикантите:

https://www.facebook.com/KonstantinKatsarov.co/posts/pfbid02e4UJjZYCQDbReUKrcTLAvzewMxDFjHcyV4wrqX4bCVMsrACGMsdKywAoHHfyGb1Nl?rdid=L7wA0GLbAyN2WO77

Снимки

