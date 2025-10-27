27.10.2025 13:08 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 46

Евродепутати, институции в страната, кметове, браншови и бизнес организации изпратиха до градоначалника Стефан Радев и жителите на Сливен поздравителни адреси по повод празника на града – Димитровден.

С най-добри пожелания към кмета и сливналии се обръща председателят на 51-ото Народно събрание на Република България – Наталия Киселова.

„Убедена съм, че Вашият град притежава потенциал да продължи да просперира като модерен стопански и културен център, който има своето достойно място на картата на съвременна Европа“, пише Киселова.

Поздравление за сливенския празник изпрати и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

С най-добри димитровденски пожелания се обръща още евродепутатът Кристиан Вигенин, както и народните представители от Сливенски избирателен район – Десислава Танева, Мария Белова и Татяна Султанова.

В рамките на Димитровден в Община Сливен постъпиха поздравителни адреси от кметове на български и чуждестранни общини. Сред тях са Бургас, Карнобат, Болярово, Павликени, Мизия, Ямбол, Тунджа, Стралджа, Нова Загора, Твърдица и Тараклия, Молдова, както и от Общински съвет – Мизия.

Своето уважение и внимание към празника на Сливен засвидетелстваха още ръководството на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, изпълнителният директор на РАО „Тракия“ проф. Иван Върляков, както и Управителният съвет на Асоциация на българските градове и региони.

В Общината постъпиха поздравления още от Димитър Асенов – директор на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, ст. комисар Димитър Величков – директор на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, комисар Денчо Чомаков – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен, Донка Вълева – директор на Районна здравноосигурителна каса, Ирена Иванова – директор на Дирекция „Инспекция по труда“, инж. Митко Иванов – директор на Областно пътно управление, полк. доц. д-р Васил Кьосев – началник на Многопрофилна болница за активно лечение – Сливен към Военномедицинска академия – София.

Празникът на Сливен се провежда от 1992 г., когато с Решение № 44 на Общинския съвет от 15 април, е възстановен, като за дата е избран Димитровден - 26 октомври. В миналото, по време на Възраждането, в Сливен е съществувал и Димитровски панаир.