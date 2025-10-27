27.10.2025 16:13 , Людмила Калъпчиева

27.10.2025

Временно приемането на заявления за издаване на български лични документи и получаването на готовите документи частично се пренасочва от РУ-Твърдица към ОДМВР Сливен.

Уведомяваме жителите на Община Твърдица, че приемането на заявления за издаване на български лични документи и връчването на готовите документи в периода от 30.10.2025 г. до 12.11.2025 г. ще се извършва в звеното „Български документи за самоличност“ на ОДМВР Сливен.

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР Сливен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена услуга във всяко едно от звената БДС в Сливен, РУ Нова Загора, РУ Котел.

Всеки български гражданин, притежаващ български валиден квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт по електронен път на интернет адрес e-uslugi.mvr.bg

ОДМВР-Сливен поднася извинението си към жителите на общината за причиненото неудобство.