Бял кладенец отпразнува Димитровден с вяра, песни и кръшни хора

На 26 октомври, когато православната църква почита Свети Димитър Солунски Чудотворец, жителите и гостите на село Бял кладенец тържествено отбелязаха празника на своето село. По традиция, Димитровден събра както настоящи, така и бивши жители, техни близки и приятели, за да споделят обичта си към родния край и духа на българската традиция.

Сред официалните гости на празника бяха кметът на Община Нова Загора – Галя Захариева, кметове на съседни населени места и общински съветници, които уважиха събитието и споделиха празничното настроение с жителите на селото.

Домакинът на празника – кметът на Бял кладенец Димитринка Георгиева, приветства всички с топли думи и благодарност:

„Благодаря на всеки един от вас за труда, обичта и грижата, с които допринасяте за красотата на нашето село. Бъдете здрави, щастливи и закриляни от Свети Димитър!“

Кметът на община Нова Загора Галя Захариева също отправи поздрав към жителите, като изрази признателност към кмета Георгиева за всеотдайността ѝ и подчерта, че общината винаги ще подкрепя инициативите на селските общности.

Празничната програма продължи с богати музикални и танцови изпълнения, изпълнени с родолюбие и настроение. На сцената блеснаха ФГ „Загорчанки“ с ръководител Радостина Иванова, танцьорите от ТШ „Всички стъпки“ с ръководители Павлина и Стоян Петрови, както и певческа група „Шарени престилки“ от с. Полско Пъдарево.

Много усмивки донесоха децата от вокална група „Усмивчици“, формация „Димитров“ и представителната фолклорна формация „Неранза“, които превърнаха празника в истинско тържество на българската песен и дух.

Архиерейският наместник Иван Стоянов отслужи тържествен водосвет и благослови присъстващите за здраве, берекет и мир. След това всички споделиха обредния курбан – символ на единството и сплотеността на общността.

Празникът завърши с кръшно хоро на мегдана, усмивки и добри пожелания за здраве и благословена зима – така, както подобава на българската традиция, която в Бял кладенец продължава да живее с обич и гордост.