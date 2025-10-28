28.10.2025 08:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 59

Община Сливен се включва в кампанията по отбелязване на Световния ден за борба инсулта – 29 октомври. Тази година той ще премине под мотото #ЕдноИзречениеЖивот и се организира от Асоциацията за инсулт и афазия. Те изпращат национален призив до общините да публикуват мотото на инициативата:

„Едно изречение, което може да спаси живот“

От Асоциацията допълват: „Ако някой до вас внезапно не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да вдигне ръка – това е инсулт – позвънете веднага на 112. Споделете това изречение. Означете го с #ЕдноИзречениеЖивот“.

Асоциацията за инсулт и афазия изразява своята искрена признателност към всички общини в България за последователното съдействие, подкрепа и активност през последните години в инициативите за превенция на инсулта и рехабилитация на пострадалите.