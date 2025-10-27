Сливен, кратки вечерни новини, 27.10.2025 г., понеделник

27.10.2025 15:59 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Скулпторът Иван Тотев получи наградата „Сирак Скитник“ на Община Сливен за 2025 г. за творбата си „Исус“.

По повод Димитровден евродепутати, институции, кметове и браншови организации изпратиха поздравителни адреси до кмета на Сливен Стефан Радев и жителите на града.

Сливен отпразнува Димитровден с богата културна програма, музика и добро настроение за жителите и гостите на града.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев се срещна снощи със сливенската общественост по актуални въпроси.

Ретро автобус „Икарус“ се движи този уикенд по улиците на Сливен като част от програмата за Димитровден – празника на града.

Сливен ще бъде домакин на национален лагер по проекта към ФИБА - YDF за момичета и момчета до 14 г. от 27 октомври до 1 ноември.

Сливенският спортен клуб по ориентиране „Туида“ постигна отлични резултати на състезания в Пловдив през изминалия уикенд.