Наградата „Сирак Скитник“ на Община Сливен получи скулпторът Иван Тотев за творбата му „Исус“. Призът му бе връчен от кмета Стефан Радев по време на награждаването на лауреатите от Националната изложба по изобразително изкуство „Сливен‘2025“ и връчването на наградите от конкурса. Церемонията се състоя в Драматичен театър „Стефан Киров“.

Национална изложба по изобразително изкуство „Сливен‘2025“ се организира за поредна година от Община Сливен, Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, Съюз на българските художници – Представителство – Сливен, Дружество на художниците – Сливен, Съюз на българските художници, Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен и Драматичен театър „Стефан Киров“.

В изложбата участват художници от различни части на България с произведения в областта на живописта, скулптурата, графиката и неконвенционалните форми на изобразително изкуство.

„Радвам се, че към вече традиционната ни изложба има все по-голям интерес от автори и публика и предлага все по-голямо качество. Надявам се този процес да продължи, за да стане изложбата едно от най-значимите събития в областта на изобразителното изкуство в България“, каза кметът Стефан Радев при откриването.

Ето кои са и останалите наградени:

Kатегория „Живопис”:

2-ра награда получава Дарина Янева – „Привечер“

1-ва награда отива при Иван Велчев-Йово – „Крипта 2“

Категория „Графика“:

2-ра награда получава Деница Янева – „Спомен I“

1-ва награда отива при Елена Янкова – „LINEAR REVERIE 01,02“

Категория „Скулптура“:

2-ра награда получава Георги Маринов – „Воин XV“

1-ва награда отива при Ангел Минтов – „Баланс“

В категория „Неконвенционални форми“ наградата не се присъжда.

В категория „Млад автор“ наградата получи Денилин Георгиев – „Полет“

„Наградата за сливенски автор“ отиде при Петър Кайраков – „Сакрално – II“

Бяха връчени и специални награди на Съюза на българските художници , Едуардо Миролио и Българско национално радио бе присъдена на Станка Атанасова.

Част от церемонията беше и награждаването на победителите в Националния конкурс за живописна творба „По стъпките на Сирак Скитник“. Проявата се организира за втора година от Министерство на културата, Българско национално радио, Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“, Община Сливен, Художествена галерия „Димитър Добрович“ и представителството на Съюза на българските художници в Сливен.

Наградите връчи директорът на Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Александър Дойчинов.

Ето и наградените:

Категория до 18 години:

Наградата на Община Сливен – Валя Ховсепян – „Архивът на душите“

Наградата на Училищното настоятелство при Национална художествена гимназия – Димитър Тодоров Костов – „Пейзаж“

Поощрения:

Марио Николаев Кулев – „Пейзаж“

Дара Атанасова – „На чисто“

Галин Георгиев Пашов – „Планинска есен“

Трето място и национална стипендия – Мария-Беатрис Любенова Босилкова – „Натюрморт“

Второ място и национална стипендия – Даренна Даркова Ковачовска – „Отзвук на пладне“

Първо място и национална стипендия – Светослава Пламенова Гановска – „Трявна“

Категория над 18 години:

Наградата на Община Сливен – Авелина Павлова Николова – „Есен“

Поощрения:

Валентина Маркова Нейчева – „Тъга“

Елена Александрова Старченко – „Пейзаж“

Беляна Димова Стоянова – „Природа“

Трето място и национална стипендия – Калоян Светлинов Спасов – „Натюрморт“

Второ място и национална стипендия – Тонка Гинчева Костова – „Тишина“

Първо място и национална стипендия – Дария Любенова Босилкова – „Натюрморт с чайник“