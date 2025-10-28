Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 28.10.2025 г.

28.10.2025 09:33 , Людмила Калъпчиева

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 27.10.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 28.10.2025 Г.

Сливен: 140 килограма нелегален тютюн са иззели служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР-Сливен при специализирана операция. Акцията е проведена на 27 октомври с цел противодействие на незаконната търговия с тютюневи изделия. От жилището на 51-годишна жена в град Сливен са иззети 14 чувала със ситно нарязан тютюн без акцизен бандерол. По случая е образувано досъдебно производство.

50-годишен водач на лек автомобил „Ауди А4“ е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена на 27 октомври в град Котел при ежедневния контрол по пътна безопасност. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.