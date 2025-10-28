Община Нова Загора се присъединява към Националната кампания „Едно изречение живот“

28.10.2025 10:27 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 62

За поредна година Община Нова Загора е активен партньор и посланик на инициативите на Асоциацията за инсулт и афазия (АИА) по повод Световния ден за борба с инсулта. Кампанията е насочена към превенция, ранно разпознаване и рехабилитация на засегнатите, с водеща идея – че информираността може да спаси човешки живот.

Националният призив тази година е „Едно изречение живот“ – кратко, но жизненоважно послание:

„Ако внезапно някой до вас не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да вдигне ръка – това е инсулт. Позвънете веднага на 112!“

Община Нова Загора призовава всички жители да споделят това изречение с хаштаг #ЕдноИзречениеЖивот. Това е малък, но значим жест, който не струва нищо, но може да спаси живот – на приятел, близък или съгражданин.

„Вярваме, че повишаването на информираността за симптомите и рисковите фактори на инсулта може да превърне думите в действие, а действието – в надежда. Защото едно изречение наистина може да спаси живот“, се посочва в посланието на инициативата.

Повече информация за кампанията, както и полезни материали – включително инфографики, видеоклипове, QR код и безплатен Инфобот за инсулт във Viber, одобрен от Министерството на здравеопазването – са достъпни на официалната страница на Асоциацията:

http://www.stroke.bg

Нека заедно дадем глас на живота – с едно изречение, което може да промени съдбата на някого.