Сливен се потапя в ритмите на Испания и Латинска Америка!

28.10.2025 11:12

Туида Нюз | Култура

На 29 октомври в зала на НЧ „Зора“ – Сливен почитателите на красивата музика ще имат възможност да се насладят на един изключителен концерт от поредицата „Музиката на Испания и Латинска Америка“, представен от Симфониета – Враца под диригентската палка на маестро Христо Павлов.

Публиката ще бъде отведена на вълнуващо пътешествие през света на сарсуелите, тангото, фламенкото и романтичните испански мелодии, оживели чрез виртуозното изпълнение на звездните солисти.

Марио Николов – харизматичният тенор и любимец на публиката, ще поведе зрителите в тази страстна музикална история, заедно с Цветан Недялков – майсторът на китарата от „Ку-Ку Бенд“, който ще внесе истински латино огън в залата.

Към тях се присъединяват младите и талантливи певици Весела Тодорова и Синем Зърън от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София, които с искрящите си вокали придават още повече енергия и цвят на вечерта.

Програмата включва любими произведения, изпълнявани от легендарни артисти като Карлос Гардел, Пласидо Доминго, Хулио Иглесиас, Лучано Павароти и други.

Аранжиментите, създадени специално за този проект, ще потопят публиката в една истинска музикална фиеста – празник на страстта, емоцията и красотата.

Билети се предлагат на касата на НЧ „Зора“ и онлайн в Eventim и Grabo.

Не пропускайте този вълнуващ концерт – вечер, в която Сливен ще зазвучи с ритмите и огъня на Испания и Латинска Америка!