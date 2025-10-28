Областният управител Чавдар Божурски свика разширено заседание за подготовката за зимния сезон

28.10.2025 12:15 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Област Сливен | България

Областният управител Чавдар Божурски свика разширено заседание, посветено на подготовката за посрещане на зимния сезон. Работната среща се проведе днес (28 октомври) в Областна администрация Сливен. В нея участваха ръководители на институции и представители на четирите общини.

Съвещанието бе в изпълнение на заповед на областния управител, с която бяха възложени задачи на териториалните структури на министерствата и ведомствата, както и на общинските администрации. Целта е осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурните мрежи, снабдяването, обслужването и услугите в област Сливен, а така също и намаляване на последствията при възникване на усложнена зимна обстановка.

Чавдар Божурски откри дискусията и набеляза основните теми: планиране на защита при бедствия и готовност за действие на щабовете на областно и общинско ниво; резултати от огледите на състоянието на общинската пътна и улична мрежа; сключени договори с изпълнители на дейностите по зимно почистване; готовност на техниката за извличане на закъсали товарни автомобили; осигуряване на необходимите материали; организация на работата на здравните и учебни заведения; осигуряване на комунални услуги, стоки от първа необходимост и лекарства; финансиране на дейностите; публикуване на интернет страниците на общините на информация за пътните участъци, които управляват.

Представени бяха доклади за дейностите по мерките, разпоредени от областния управител. Структурите отчетоха, че са изпълнили възложените им задачи и имат готовност за зимния сезон.

Здравните и учебните заведения са готови за работа в зимни условия. Осигурена е обезпеченост с горива, лекарства и медикаменти. Изготвени са списъци на болните на хемодиализа. При необходимост те ще бъдат извозвани със съдействието на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Армията е в готовност да оказва помощ по искане на областния управител.

Извършено е текущо поддържане на републиканската мрежа, като основно внимание е обърнато на пътната настилка. Очаква се по-рано от предвиденото да приключи ремонтът на 11-километровия участък на Автомагистрала „Тракия“, който се изпълнява към момента. Успоредно с дейностите по асфалтиране е почистена крайпътна растителност.

В три участъка с повишен риск в област Сливен се полага червена маркировка и се поставят пластмасови ограничители. Действията са с цел да няма изпреварвания и да бъдат осуетени пътнотранспортни произшествия.

Осигурени са 60% от необходимите сол и пясък за зимния сезон, като попълването на количествата продължава. Наличностите за магистралата са подсигурени на 100 процента. До края на седмицата ще бъде извършена проверка за състоянието на техниката за пътно поддържане.

Областният управител акцентира върху необходимостта от висока степен на мобилизация и стиковане между структурите в съвместната работа при зимни условия. Чавдар Божурски изрази увереност, че създадената организация ще осигури нормално функциониране на всички звена в област Сливен през предстоящия зимен сезон.