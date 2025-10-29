29.10.2025 08:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Приключиха ремонтите на покривите на сградата на кухнята и на сградата, в която се помещава и администрацията в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в селище „Качулка“.

Ремонтирана е дървената покривна конструкция – ребра, столици, попове, подпори. Направена е нова дъсчена обшивка, покрита с паропропусклива мембрана. Поставена е двойна летвена скара. Комините са ремонтирани и измазани. Поставено е покритие от керемиди и капаци. Подменени са дъсчена обшивка стрехи, ламаринени обшивки, олуци и водосточни тръби. Почистено е подпокривното пространство и строителните отпадъци са изхвърлени. Монтирана е заземителна и мълниезащитна инсталация с активна глава.

Строително монтажните работи на обекта са изпълнени качествено и в срока, предвиден в договора.