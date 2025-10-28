28.10.2025 12:30 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

„Лицата на България през погледа на Вазов” бе темата на часа по литература в 10 а клас на СУ „Д. Рохов” на 27 октомври т.г. Гост на урока беше Лидия Петрова, заместник-директор на училището.

Десетокласнчките Деница Илиева и Пламена Попова показаха презентации и така представиха своя прочит по темата, както и познанията си за Иван Вазов, за романа „Под игото”, за езика и стила на автора. В двете презентации бе поставен акцент върху любим герой от „лицата” – кой, защо е станал любим герой от романа, с какво ще бъде запомнен героят, както и самото произведение /в частите, които до момента са изучавани/. И още – притежаваме ли сега смелостта и сърцето на нашите предци, за да работим за Отечеството си?

Важен момент бе, че презентациите бяха изградени като публични изказвания – тема, която се изучава в часовете по български език. Така бяха упражнявани знания както по литература, така и практически умения за прилагане на наученото по български език. А провокирани от въпросите на презентиращите, техните съученици показаха много добри възможности да изразяват своето мнение свободно и аргументирано, като разшириха отговорите си с наученото по история и по философия. Разсъждаваха и за ролята на младите хора в съвремения свят. Със своята ясно изразена и защитена позиция се отличиха Камен Василев и Димитър Стефанов.

Отличните презентации на Деница и Пламена предизвикаха дискусия не само по обявената от Нели Димитрова – учител по български език и литература – тема, но и дадоха възможност на учениците да разсъждават по-широко. Тя обърна внимание, че умението да се създава успешно публично изказване е необходимо на учениците от Спортното училище и при защитата на дипломните работи в 12 клас пред експертна комисия – момент, за който младите спортисти се подготвят усърдно през целия срок на обучението си.

„Много правилно се обръща сериозно внимание на темата. Учениците имат сериозна подготовка, показаха, че са усвоили наученото, представиха се отлично. Надявам се старанието им да продължи и да надграждат знания и умения за публично изказване, защото със сигурност ще им помогне занапред - не само в презентациите на дипломните им работи”, заяви в края на часа Лидия Петрова. Тя изрази задоволството си от ангажираността и подготовката на представилите се десетокласници и провокира всички останали също да направят свои презентации в следващи учебни часове.