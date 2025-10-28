Десетокласник от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ взе участие в езикова практика в Бавария

28.10.2025 12:48 , Николай Димитров (ГПЗЕ )

В периода от 18.10. до 23.10.2025г. десетокласникът Александър Симеонов от 10 Д клас, взе участие в едноседмично пътуване и езикова практика в немската провинция Бавария, след като спечели стипендия от успешно участие в Баварско състезание. Ръководени от двама координатори от Службата за училищно образование в чужбина към Немското посолство, всички финалисти посетиха културни забележителности и обекти като Олимпийския парк, музея на BMW, Баварската канцелария, най-старата бирария в света- Weihenstephan, градчето Фрайзинг/Freising, един от университетите на Мюнхен “Ludwig-Maximilians-Universität“, концлагера в Дахау, резиденцията на Мюнхен и много други.

Ето какво сподели Александър: „На тази екскурзия посетихме много места, свързани с баварската и като цяло с немската култура. Разказаха ни за събития и факти от историята на Бавария и Германия като държава. Благодарен съм, че бях избран да бъда част от тази езикова практика и културна обиколка. За мен беше незабравимо преживяване, ценен опит и препоръчвам участието в подобни проекти!“