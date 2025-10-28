28.10.2025 14:27 , Невелина Кикьова (X СОУ )

На 27 октомври 2025 г. третокласникът Антон Диндев от СУ „Йордан Йовков“ – Сливен спечели първо място в категория „SCRATCH ПРОЕКТ“ на състезанието по информационни технологии на тема „Безопасност на движението по пътищата – мисия възможна“, организирано от НУ „Васил Левски“ – гр. Сливен по повод Европейската седмица на програмирането.

Неговият проект, изработен със Scratch, впечатли журито със своята оригиналност, интерактивност и ясно послание за отговорно поведение на пътя. Малкият програмист показа, че с въображение, труд и сърце технологиите могат не само да забавляват, но и да възпитават и вдъхновяват!

Гордеем се с теб, Тони! Продължавай да мечтаеш, да създаваш и да вдъхновяваш!