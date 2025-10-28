28.10.2025 16:22 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен

В навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември, в Сливен ще отбележи 135 години от рождението на сливенския композитор, диригент, музикален педагог и общественик Мишо Тодоров.

НЧ „Зора-1860“ и Община Сливен организират тържествен концерт по повод годишнината на маестрото. На сцената на зала „Зора“ след близо половин век тишина – неговата цигулка отново ще зазвучи. По повод рождението му, инструментът, съхраняван от 1976 г. в Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, беше поверен за реставрация на българския лютиер Андриан Андреев, който възстанови автентичните ѝ облик и звучност.

Зад цигулката ще застане директорът на Симфоничен оркестър-Сливен Кремена Оксенкруг. В концерта ще вземат участие хор „Добри Чинтулов“ с диригент Георгиос Филаделфевс, както и възпитаници на музикалната школа „Мишо Тодоров“, които ще представят част от композициите и аранжиментите на маестрото.

Събитието ще бъде съпътствано от изложба „Памет за Мишо Тодоров“ във фоайето на зала „Зора“.

Концертът ще се състои на 31 октомври от 18.30 часа в зала „Зора“. Входът е свободен.