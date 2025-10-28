Беседа за доброто и будителите в съвременния свят

28.10.2025 20:10 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

В навечерието на Деня на народните будители, учениците от 3. "г" клас при ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен взеха участие във вълнуваща беседа на тема: „Доброто днес – има ли нужда светът от будители?“. Гост-лектор беше г-жа Ана Маринова от Младежки дом – Сливен, която въвлече учениците в откровен разговор за човечността, съпричастието и силата на доброто дело в нашето забързано ежедневие.

По време на срещата всички заедно обсъдиха разказа „Кръв от къртица“ на Здравка Евтимова – едно от най-въздействащите произведения в съвременната българска литература, което напомня, че добротата и вярата в човека са най-истинските "чудеса".

В дискусията бяха направени паралели между будителите от миналото – книжовници, учители, духовници – и будителите на нашето време: онези, които с личен пример, професионализъм и доброта вдъхновяват другите. Учениците споделиха, че днес будителите са навсякъде около нас – в училище, в семейството, в общността – стига да имаме очи и сърце да ги разпознаем.

Срещата завърши с общ извод: и днес имаме нужда от будители, защото всеки човек, който пази искрата на доброто, е светлина за другите.