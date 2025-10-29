Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 29.10.2025

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 19 часа | 234

1088 01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

1089 01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

1090 01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно

1091 01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно

1119 02.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно

1124 03.9.2025 г. 15.11.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

1125 03.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 ФАДРОМИСТ СЛИВЕН средно

1144 04.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

1179 15.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно

1184 16.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

1191 17.9.2025 г. 30.10.2025 г. 2 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

1223 01.10.2025 г. 03.11.2025 г. 1 ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно

1228 01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше

1229 01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

1230 01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше

1231 01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше

1232 02.10.2025 г. 14.11.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно

1233 02.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно

1237 03.10.2025 г. 14.11.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТЪКЛА В СГРАДИ СЛИВЕН средно

1250 15.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ПЛЕТАЧ СЛИВЕН средно

1257 30.11.2025 г. 10.11.2025 г. 1 ЛАБОРАНТ СЛИВЕН средно

1260 13.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ЛЕЯР СЛИВЕН средно

1265 13.10.2025 г. 30.11.2025 г. 1 БАЛИРОВАЧ-ПАКЕТИРОВАЧ СЛИВЕН начално/основно

1275 20.10.2025 г. 14.11.2025 г. 1 ПОРТИЕР СЛИВЕН средно

1284 22.10.2025 г. 24.11.2025 г. 1 СТЪКЛАР СЛИВЕН средно

1287 11.11.2025 г. 11.11.2025 г. 3 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

1288 11.11.2025 г. 24.11.2025 г. 6 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

1289 24.10.2025 г. 30.11.2025 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК СЛИВЕН средно

1290 24.10.2025 г. 24.11.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

1291 24.10.2025 г. 03.11.2025 г. 1 ЕКСПЕРТ СЛИВЕН висше

1293 27.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ВОДАЧ, МОТОКАР СЛИВЕН средно

1295 04.11.2025 г. 29.10.2025 г. 1 ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

1296 03.11.2025 г. 29.10.2025 г. 1 КАСИЕР,СЧЕТОВОДСТВО СЛИВЕН висше

1297 04.11.2025 г. 29.10.2025 г. 1 ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

