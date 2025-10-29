29.10.2025 09:23 , Людмила Калъпчиева

На 1 ноември 2025 г., в Деня на народните будители, Община Нова Загора кани всички жители и гости на града да споделят един вдъхновяващ и паметен момент – тържественото откриване на паметник на Стоян Омарчевски, бележит новозагорец, посветил живота си на знанието, просветата и родолюбието.

Събитието ще се състои от 11:00 часа, срещу Спортна зала „Младост“, и ще събере поколения новозагорци, за да отдадат заслужена почит на човека, роден преди 140 години – министър на просвещението, общественик и будител, чийто принос към духовния и културен подем на България остава жив и днес.

Тържеството ще бъде символ на благодарност и преклонение пред онези, които с делото си събуждат духа и разума на нацията.

В празничния ден нека запалим искрата на признателността – към Стоян Омарчевски и към всички народни будители, които ни учат да бъдем по-добри, по-светли и по-будни.

Заповядайте! Да бъдем заедно в този ден на гордост, преклонение и духовна светлина!