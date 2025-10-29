Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 29.10.2025 г.

29.10.2025 09:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 39 минути | 28

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 28.10.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 29.10.2025 Г.

Сливен: За броени часове криминалисти от участък „Запад“ към РУ-Сливен са задрали извършител на кражба от лек автомобил. Сигналът е получен вчера около 10,00 часа. 36-годишен мъж е заявил, че докато е товарил строителни материали в бус, паркиран пред частен дом в село Гергевец, неизвестен извършител е откраднал портфейла му от купето на автомобила. След проведените незабавни издирвателни действия извършителят е установен. Той е криминално проявен и осъждан мъж на 73 години. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

43-годишен мъж е успял да хване извършител на кражба, след като е забелязал как изнася вещи от лекия му автомобил. На 28 октомври около 14,00 часа мъжът е паркирал в района на бул. „Бр. Миладинови“ като е оставил автомобила отключен. Видял е извършването на кражбата и е успял да хване извършителя- момче на 19 години, жител на област Ямбол. Отведен е в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. От автомобила са откраднати ел. инструменти и други вещи. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: 36-годишен водач на лек автомобил е хванат да управлява след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 28 октомври, около 18,45 часа, на ул. „Проф. Павлов“ в град Котел, при ежедневния контрол по пътна безопасност. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.