За трета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ организира безплатни тренировки по плуване за учениците от Сливен. Занятията започват на 10 ноември и ще се провеждат всеки работен ден по предварително изготвен график, с който училищата на територията на града ще бъдат запознати.

При изготвянето на графика е направено необходимото учениците да бъдат разпределени по групи, съобразени с възраст, клас и училище, както и всяка седмица да провеждат тренировките в един и същи час и при един и същи треньор.

Рекорден брой ученици са записани в третия етап от програмата на Комисията. 409 деца от девет училища ще тренират в общинския плувен басейн. Те ще заплащат единствено входна такса за съоръжението.