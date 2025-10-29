AMD пусна в продажба Radeon AI PRO R9700

29.10.2025 11:43 , Людмила Калъпчиева

Професионалната графична карта е с препоръчителна цена $1299

AMD съобщи, че новата графична карта AMD Radeon™ AI PRO R9700 е вече на пазара. Тя е предназначена за работни станции с AI натоварвания, за да могат разработчици, изследователи и създатели на мултимедийно съдържание ценово ефективно да обучават и работят с големи модели под Linux and Windows. Препоръчителната крайна цена (за САЩ) е $1299 щатски долара.

Създадена по AMD RDNA™ 4 архитектура, Radeon AI PRO R9700 позволява средни до големи AI модели да работят директно на локални работни станции. В комбинация с поддръжката на отворения софтуер AMD ROCm™, картата ускорява големи езикови модели, дифузионни модели и други изчислително интензивни работни процеси, като по този начин осигурява ефективност от клас Център за данни, но на настолни компютри.

Основните характеристики на новата графична карта са:

• 32GB GDDR6 памет за големи AI проекти

• Усъвършенствана RDNA™ 4 архитектура

• Мулти-GPU мащабируемост с AMD ROCm™

• PCIe Gen 5 за по-бърз трансфер на данни