В Сливен започва поетапно подрязване на корони на дървета по основни булеварди 

В Сливен предстои поетапна резитба на корони на тротоарните дървета по булевардите „Ичеренско шосе“, „Стефан Стамболов“ и „Илинденско въстание“. Тя ще започне на 30 октомври и е свързана с дейностите на Общината за подобряване на уличното осветление в Сливен, които включват реконструкция на системата за външно изкуствено осветление на 11 булеварда в града.

На територията на Сливен голяма част от тротоарните дървета са видове от 1-ва и 2-ра величина, на възраст между 50 и 80 години. Короните им достигат височина до 25 метра и ширина над 10 метра. В голяма част от тях се намират стълбове и осветителни тела, които трябва да бъдат освободени.

Резитбите ще продължат и по други булеварди през целия период на покой за дървесните видове, който завършва през пролетта на 2026 година.