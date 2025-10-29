БАГРИТЕ НА ЕСЕНТА

Малките творци от група за ЦОУД – 1. клас, с ръководител Пламена Кирова, ни потопиха в магията на есента!
Със своите вдъхновени рисунки те показаха колко пъстра, топла и жива е природата, когато есента разтвори своята цветна палитра.
Всяко листо, всяка черта и всяка усмивка носят есенен полъх и детска обич към красивото.
Техните творби са като малки прозорци към един приказен свят, в който слънцето грее по-меко, вятърът нашепва истории, а цветовете танцуват в хармония.
Есента оживя в детските сърца!