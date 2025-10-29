БАГРИТЕ НА ЕСЕНТА

29.10.2025 16:13 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 12 часа | 107

Малките творци от група за ЦОУД – 1. клас, с ръководител Пламена Кирова, ни потопиха в магията на есента!

Със своите вдъхновени рисунки те показаха колко пъстра, топла и жива е природата, когато есента разтвори своята цветна палитра.

Всяко листо, всяка черта и всяка усмивка носят есенен полъх и детска обич към красивото.

Техните творби са като малки прозорци към един приказен свят, в който слънцето грее по-меко, вятърът нашепва истории, а цветовете танцуват в хармония.

Есента оживя в детските сърца!