Сливен, кратки вечерни новини, 29.10.2025 г., сряда

29.10.2025 16:37 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 145

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Сливен реагира незабавно и извърши проверка на място по постъпила непотвърдена информация за изхвърлени странични животински продукти (кости) в района на бивша кариера в местността Казанджи баир, южно от с. Коньово, община Нова Загора.

В Сливен започва поетапно подрязване на короните на дърветата по основните булеварди „Ичеренско шосе“, „Стефан Стамболов“ и „Илинденско въстание“.

Завърши ремонтът на покривите на сградите в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в селище „Качулка“.

Областният управител Чавдар Божурски свика разширено заседание, посветено на готовността на институциите за предстоящия зимен сезон.

В Сливен, в навечерието на Деня на народните будители, ще бъде отбелязана 135-ата годишнина от рождението на композитора, диригента и педагога Мишо Тодоров.

В навечерието на Деня на българските будители във Военния клуб в Сливен ще се проведе образователната игра-състезание „Стани будител”, посветена на празника.

Десетокласникът Александър Симеонов от 10 Д клас на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ участва в едноседмична езикова практика в Бавария от 18 до 23 октомври 2025 г., след като спечели стипендия чрез участие в баварско състезание.