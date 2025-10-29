29.10.2025 17:13 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България

Учениците от 3. „А“ клас организираха благотворителна инициатива в помощ на бездомни животни. Те лично събраха средства, с които закупиха храна и я оставиха на няколко места край училището, където животните често намират подслон.

В инициативата те бяха подкрепени и придружени от своя класен ръководител г-жа Светлана Андреева, учителя ЦОУД г-жа Стела Георгиева и от директора на училището г-жа Гергана Султанова.

Тази тяхна постъпка е пример за доброта, състрадание и активна гражданска позиция. Гордеем се с нашите малки доброволци и им пожелаваме още много такива добри дела!