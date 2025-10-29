Ученици от 2. клас дариха книги по повод Деня на народните будители

29.10.2025 17:32 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

По повод Деня на народните будители – 1 ноември, учениците от 2. клас от ОУ „Елисавета Багряна“с много ентусиазъм се включиха в благотворителна кампания за даряване на книги на организацията „Запази Доброто“. Малките читатели събраха и подариха любими детски книги от български автори, за да зарадват свои връстници и да споделят радостта от четенето. Написаха прекрасни пожелания, с които ги поздравиха и им пожелаха никога да не спират да мечтаят.

Със своето участие децата показаха, че будителството не е само в миналото, а продължава и днес – чрез доброта, споделяне и любов към знанието. Дарените книги ще бъдат предадени на деца и младежи от социални домове и центрове за настаняване.

Учителите изразиха гордост от инициативността и съпричастността на своите ученици, които с малък, но сърдечен жест отбелязаха празника на духовността и просветата.

„Подари книга- вдъхни любов към четенето!“