Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ученици от 2. клас дариха книги по повод Деня на народните будители

, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 10 часа | 130

Благотворителна кампания

По повод Деня на народните будители – 1 ноември, учениците от 2. клас от ОУ „Елисавета Багряна“с много ентусиазъм се включиха в благотворителна кампания за даряване на книги на организацията „Запази Доброто“. Малките читатели събраха и подариха любими детски книги от български автори, за да зарадват свои връстници и да споделят радостта от четенето. Написаха прекрасни пожелания, с които ги поздравиха и им пожелаха никога да не спират да мечтаят.

Със своето участие децата показаха, че будителството не е само в миналото, а продължава и днес – чрез доброта, споделяне и любов към знанието. Дарените книги ще бъдат предадени на деца и младежи от социални домове и центрове за настаняване.

Учителите изразиха гордост от инициативността и съпричастността на своите ученици, които с малък, но сърдечен жест отбелязаха празника на духовността и просветата.

„Подари книга- вдъхни любов към четенето!“

Снимки

Благотворителна кампания
Благотворителна кампания
Благотворителна кампания
Благотворителна кампания
Благотворителна кампания
Благотворителна кампания
Благотворителна кампания
Благотворителна кампания
Благотворителна кампания
Благотворителна кампания
Благотворителна кампания
Благотворителна кампания
Благотворителна кампания
Благотворителна кампания
Благотворителна кампания

Реклама