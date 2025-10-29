ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА 205 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА САВА ДОБРОПЛОДНИ

29.10.2025 19:49 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България

Учениците от клуб „Млади възрожденци“ при ОУ „Елисавета Багряна“ - град Сливен посетиха в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“-Сливен документалната изложба „Духовният напредък е оръжието, с което съм се заклел да бъда полезен на народа си…“.

Изложбата е посветена на 205 години от рождението на Сава Доброплодни – една от най-значимите фигури на Българското възраждане – изтъкнат възрожденски учител, заслужил педагог, плодовит книжовник, талантлив преводач и публицист, самоотвержен борец за църковна независимост, активен читалищен деец и общественик, родоначалник на Българския театър.

Децата разгледаха дванадесет табла и седем витрини, с много снимки, книги, ръкописи, архивни и документални материали, представящи основни етапи от живота и делото на Сава Доброплодни и приносите му за духовното и културно пробуждане на народа ни. Особено ценни са изложените ръкописи и архивни документи от фондовете на Български исторически архив към НБ “Св.св.Кирил и Методий“; писма от личните архиви на видните дейци на национално-църковната борба в България – братята Йоаким Груев и Георги Груев, съхранявани във фонд „Специални сбирки“ на НБ “Иван Вазов“ – Пловдив, които се представят за пръв път в изложба; писма от фонда на ДА-Сливен относно учителстването на Доброплодни в Сливен/1859-1862/; сметка на С. Доброплодни за получени суми и направени разходи по време на учителстването му в Котел /1842-1846г./, съхранявана в ИМ-Котел. В изложбата са представени и първите издания на всички книги на Доброплодни, както и списанието “Нова българска пчела“, което той издава в периода 1887-1888г., предоставено от РБ “Любен Каравелов“ – Русе. Списанието е ценно и с това, че в него са публикувани драми написани от Сава Доброплодни, които не са преиздавани и са непознати за читателите.

В изложбата е включен и портрет на С. Доброплодни, нарисуван от художника Петър Станимиров, от колекцията „Бележити възрожденски от Сливенския край“ – притежание на РБ “Сава Доброплодни“- Сливен.