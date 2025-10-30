30.10.2025 09:59 , Людмила Калъпчиева

В навечерието на Деня на народните будители и празника на град Котел, Туристическият информационен център стана сцена на вълнуваща инициатива, обединяваща признателност, родолюбие и млад дух.

Събитието, организирано от Средно училище „Георги Ст. Раковски“, събра ученици от III и IX клас и граждани на Котел, за да си спомнят за делото на великите просветители на България.

Под надслов „Да бъдем будни“, учениците представиха презентацията „Учителят на учителите“, посветена на живота и делото на Райно Попович – един от най-светлите умове на българското Възраждане. Роден през 1773 г. в Жеравна, той посвещава живота си на просветата и възпитава цяло поколение духовни водачи – сред тях д-р Петър Берон, Георги Раковски, Васил Левски, даскал Ботьо Петков, братята Евлоги и Христо Георгиеви и много други.

Със своята всеотдайност и вдъхновение Райно Попович заслужено остава в историята като „учител на учителите“, оставил след себе си безценно духовно наследство.

Специален гост на срещата беше кметът на Община Котел – г-н Коста Каранашев, който поздрави учениците и техните учители за родолюбивата инициатива и изрази признателност за усилията на училището да възпитава младите хора в любов към България, знанието и традициите.

В края на събитието учениците от IX „в“ клас проведоха образователна викторина, в която по-малките котленци показаха знания, любознателност и уважение към делото на нашите народни будители.

С топлина, вълнение и гордост, Котел за пореден път доказа, че будният дух на Възраждането продължава да живее в сърцата на младите хора – там, където започва истинското пробуждане на България.