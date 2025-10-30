Сливен. Новини от източника. Последни новини

Котел посрещна ученици от цялата страна на Пета национална конференция, посветена на 150 години от Гюргевския революционен комитет

, Людмила Калъпчиева

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители и празника на град Котел, Средно училище „Георги Ст. Раковски“ бе домакин на Петата национална ученическа конференция, посветена на 150 години от създаването на Гюргевския революционен комитет – организацията, положила основите за подготовката на Априлското въстание, символ на стремежа на българския народ към свобода и независимост.

Форумът се проведе с любезното съдействие на РУО – Сливен и Община Котел и събра ученици от 14 училища в страната – от Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Ямбол, Казанлък, Разград, Варна, Търговище, Мадан, Бургас, София и, разбира се, домакините от Котел. Младите изследователи представиха свои доклади, презентации и видеоматериали, посветени на героите и идеалите на националноосвободителното движение.

По време на официалното откриване директорът на училището Стефан Дондев приветства участниците с вдъхновяващи думи и им пожела успех и увереност в тяхната мисия да пазят и предават историческата памет. Сред гостите на събитието бяха:

Шериф Куванджъ – заместник-кмет на Община Котел,

Христо Карабекиров – административен секретар на Община Котел,

проф. Пламен Митев – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и научен ръководител на конференцията,

Радостина Николова – главен експерт по история и цивилизации към МОН,

д-р Кристиана Добрева-Станкова – председател на Общобългарски комитет „Васил Левски“ за област Сливен,

Ралица Василева – старши експерт към РУО – Сливен,

Силвия Калпакова – председател на клуб „Млади възрожденци“.

До участниците бяха изпратени поздравителни адреси от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и от Васил Василев, председател на Общобългарския комитет „Васил Левски“.

Празничното настроение бе допълнено от изпълненията на необикновения оркестър за идиофонни инструменти с ръководител Николай Генов, чиито талантливи ученици зарадваха публиката с вдъхновяваща музика.

В рамките на конференцията жури ще оценява представените проекти в няколко секции, а победителите ще бъдат обявени на 31 октомври, в навечерието на Деня на народните будители.

Събитието доказа, че Котел – люлката на Възраждането, продължава да пази жив духа на просветителите и революционерите, като предава техните завети на младите поколения.

Снимки: Община Котел

