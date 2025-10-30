Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 30.10.2025 г.

30.10.2025 10:17 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 29.10.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 30.10.2025 Г.

Сливен: Специализирана операция на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ срещу престъпления против интелектуалната собственост е осъществена на 29 октомври на територията на град Сливен. Извършена е проверка в търговски обект, който се намира в района на кооперативния пазар в града. Установена е нерегламентирана продажба на облекла, носещи логата на световни марки, без съгласието на притежателя на авторските права. Стоките са иззети. По случая е образувано досъдебно производство.

30-годишен мъж, водач на лек автомобил „Мазда 6“, е хванат да управлява след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 29 октомври, около 20,45 часа, в град Сливен. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. По случая е образувано досъдебно производство.

Икономическа полиция в Сливен работи по сигнал за плащане с фалшиви парични знаци. На 29 октомври таксиметров шофьор е заявил, че клиент е платил с неистински парични знаци - банкнота с номинал 20 британски паунда. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: Полицейски служители от РУ-Нова Загора са установили неправоспособен водач на лек автомобил „БМВ“, който управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена на 30 октомври, малко след полунощ на ул. „Освобождение“ в град Нова Загора. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила. Водачът е на 30 години от същото населено място, не притежава свидетелство за управление на МПС. Задържан е за 24 часа. По случая е образувана досъдебно производство.