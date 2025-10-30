30.10.2025 11:31 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Сливен е домакин на Национална научна конференция, която привлече в Града под Сините камъни местни ръководители, експерти и представители на научни, образователни и културни институции в страната, както и любители на музейното дело. Форумът се провежда в зала „Май“ и е под надслов „120 години музей Сливен. Историческа памет и културно наследство“.

Гостите приветства директорът на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ - доц. д-р Николай Сираков. Той подчерта, че научният форум, освен на кръглата годишнина, е посветен още на 95-годишнината на видния сливенски историк Васил Дечев. „Тази конференция е платформа за обмен на идеи и опит между учени, изследователи и професионалисти от различни области. Вярвам, че чрез съвместната работа и диалог, можем да обогатим нашето разбиране за миналото и да допринесем за развитието на науката и образованието“, изтъкна директорът. Той отчете, че от създаването си до днес, музеят успешно изпълнява ключовата си роля в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на региона. По думите му над 90 хил. експоната, документи и архиви разкриват миналото на предците ни, спомагайки да се изследват корените на българската идентичност.

Официалното откриване уважи заместник-кметът Пепа Чиликова. Тя поздрави всички и се обърна към директора на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – доц. д-р Николай Сираков. По повод юбилея и националния научен форум Чиликова връчи поздравителен адрес от името на кмета на община Сливен Стефан Радев.

„Тази годишнина е повод за радост и гордост, защото нашият исторически музей е пълнокръвната връзка, която ни свързва с миналото и ни вдъхновява за бъдещето. Днес той продължава да съхранява и да представя безценни артефакти, документи и произведения на изкуството, които разказват историята на нашия народ и неговите постижения. Едно място, където се срещат различни поколения, където науката, изкуството и съвременните технологии разказват истории“, пише в поздравлението си Радев. Той призовава общността да продължава да пази и обогатява българското културно наследство, за да го предаде на бъдещите поколения.

Научен ръководител на двудневния форум е проф. д-р Петко Ст. Петков. Той благодари за поканата, за доверието и изрази задоволство, че е част от събитието. По повод годишнината проф. Петков връчи на директора на музея една от книгите си за сливенския исторически музей и последните издания на Съюза на учените във Велико Търново, в които са поместени доклади от научните им конференции.

Поздравление за годишнината и адмирации към делото на всички музейни работници в Сливен отправи директорът на Регионалия исторически музей до 2013 г. - Георги Кюпчуков.

Научната конференция продължава с панелни дискусии в зала „Май“ и в историчуския музей. Тематичната област на форума ще бъде по въпроси, свързани със съхранението и опазването на културното наследство, безвъзмездния акт на дарителството, местата на памет и ролята на културните институции в образованието и възпитанието.

Ще бъдат повдигнати и въпроси относно възникването на първите сбирки и развитие на музейното дело в България, деятели и основоположници с принос за съхраняване и опазване на културното наследство. Програмата по теми включва още аспекти на дарителството, нематериалното културно наследство, опазване на културното наследство, проблеми и перспективи. Ще бъде обърнато внимание и на културните институции като средище на образование и възпитание.