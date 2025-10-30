Сливен, кратки вечерни новини, 30.10.2025 г., четвъртък

30.10.2025 15:53 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

На 1 ноември 2025 г. (събота, Архангелова задушница) ще се осъществят допълнителни курсове на автобусна линия №24 до парк „Нови гробища“.

Сливен е домакин на Национална научна конференция, посветена на 120-годишнината на Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“.

Фолклорен клуб „Звезден ритъм“ ще се включи в инициативата „Хорото: Да, на българското!“, организирана за четвърта поредна година от Йордан Янев.

В Сливен продължава ремонтът на тротоарите като част от приоритетната програма за обновяване на пешеходните настилки в различни части на града.

За четвърта поредна година Сливен ще бъде домакин на инициативата „Хорото: Да, на българското!“, посветена на съхраняването и популяризирането на българските традиции и културна идентичност.

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Сливен извърши незабавна проверка след сигнал за нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци в района на бивша кариера край село Коньово, община Нова Загора.

В Сливен започва поетапно подрязване на короните на дърветата по основните булеварди „Ичеренско шосе“, „Стефан Стамболов“ и „Илинденско въстание“.