Сливенският симфоничен оркестър открива ноемврийските концерти с програма „Класика и съвременност“

На 14 ноември 2025 г. (петък) от 18:30 ч. в зала „Сливен“, Симфоничен оркестър – Сливен кани почитателите на класическата музика на вълнуваща среща с творби от двама велики композитори – Волфганг Амадеус Моцарт и Дмитрий Шостакович.

Концертът, част от 93-тия творчески сезон (2025/2026), носи заглавието „Класика и съвременност“ и обещава музикално преживяване, в което ще се преплетат елегантността на виенския класицизъм и дълбочината на 20-вековната симфонична традиция.

Солист на вечерта ще бъде изключителният виолончелист Сион Найман, а диригент – маестро Симон Павлов.

В програмата:

Волфганг Амадеус Моцарт – Симфония №41 в до мажор, KV 551 „Юпитер“

Дмитрий Шостакович – Концерт за виолончело и оркестър №1 в ми бемол мажор, оп. 107

Публиката ще има възможност да се наслади на виртуозното изпълнение на Сион Найман, който ще пренесе слушателите в дълбочината на емоциите, вплетени в музиката на Шостакович – едно от най-въздействащите произведения за виолончело в световната класика.

Билети – на касата на зала „Сливен“.

Място: бул. „Цар Освободител“ №1, гр. Сливен.

Не пропускайте този концерт – хармонично съчетание на вечната класика и съвременния музикален дух!