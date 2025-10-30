30.10.2025 13:36 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Днес учениците от 5. клас участваха в интерактивен урок по литература, посветен на Деня на народните будители.

В училищната библиотека те се впуснаха в приключение – „Тайната на будителите“, където чрез загадки, шифри и пъзели откриваха следите на духовните водачи на България.

Учениците бяха разделени в три отбора: „Васил Левски“, „Паисий Хилендарски“ и „Иван Вазов“.

Всеки отбор премина през поредица от предизвикателства – „Шифърът на Паисий“, „Портретен пъзел“, „Таен азбучен код“ и други, за да отключи посланието на знанието и словото.

Финалът ги отведе до „Сандъка на знанието“, където ги очакваше вдъхновяващо послание:

„Будителят е жив, когато знанието не угасва.Бъдете вие будители на бъдещето!“

Поздравления за всички участници за ентусиазма, екипната работа и родолюбивия дух!

Благодарим на учителя по литература за творческия подход и вдъхновението, с което направи урока истински празник на словото!