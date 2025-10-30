Излезе новият графичен драйвер AMD Software Adrenalin Edition 25.10.2

30.10.2025 13:54 , Людмила Калъпчиева

- Софтуерният пакет е с оптимизации за игри като Battlefield 6 и Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 -

30 октомври 2025 г. - AMD пусна поредната версия на графичния пакет AMD Software: Adrenalin Edition 25.10.2. Новият драйвер предлага оптимизиран геймплей за Battlefield 6 and Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Освен това, той предоставя допълнителна поддръжка на разширението на Vulkan и въвежда поддръжка на Work Graphs за графичните карти от серията Radeon RX 9000.

Work Graphs е функция на графичния API интерфейс, която позволява на графичния процесор динамично да планира и обработва собствените си натоварвания, без да е необходима намеса на централния процесор, което позволява по-ефективно изпълнение, намалена латентност и опростена синхронизация за сложни задачи като рендиране или процедурно генериране.

