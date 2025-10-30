30.10.2025 14:55 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 49

Областният управител Чавдар Божурски отмени заповед на кмета на Община Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева. Отмененият административен акт е за назначаване на временен заместник на кмета на село Сборище поради излизане в майчинство на титулярната кметица.

На 15 октомври със своя заповед Гвоздейкова-Златева възлага временното изпълнение на административните функции, свързани с обслужването на гражданите в кметството в с. Сборище, от 24 октомври 2025 г. на Пенка Атанасова-Златева, служител в Община Твърдица. Определен е и обхватът на тези функции.

В изпълнение на правомощията на областния управител е извършен контрол за законосъобразност на заповедта на кмета на Община Твърдица. Въз основа на установеното от фактическа страна, са направени юридически изводи, че по същество е назначен заместник-кмет на кметство с. Сборище. С това Гвоздейкова-Златева е излязла извън своята компетентност, указана в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

На следващо място, със заповедта са делегирани за изпълнение на служител от общинската администрация различни функции за периода на отсъствие на кмета на кметството. По този начин кметът на Община Твърдица отново е излязла извън рамките на законовите си правомощия, като е делегирала функции за изпълнение на друго лице, различно от посочените в ЗМСМА. Сред делегираните правомощия са такива, които според закона се упражняват изключително от кмета на кметството, но не и от друго лице.

Заповедта на Чавдар Божурски е № РД-11-15-001 от 30 октомври. В нея се посочва още, че Гвоздейкова-Златева не се е съобразила с предписанията на Националното сдружение на общините в Република България. Тя е нарушила материалния закон, което е довело до незаконосъобразност на нейната заповед. Предвид това, и на основание на Закона за администрацията, областният управител Чавдар Божурски отменя Заповед № 567/15.10.2025 г. на кмета на Община Твърдица като незаконосъобразна.

Заповедта на областния управител ще бъде изпратена на Окръжна прокуратура - Сливен.