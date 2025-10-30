30.10.2025 16:35 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

В навечерието на Деня на народните будители Община Сливен организира редица прояви в памет на българските просветители, отдали делото и живота си в името на будния дух и идентичност на българите.

От 10 часа ще бъде отслужена панихида на гроба на Добри Чинтулов в парка на Новоселски гробища. Събитието се организира съвместно Община Сливен, Сливенска света митрополия, „Мати Болгария“ и ППМГ „Добри Чинтулов“.

В същия ден ученици от сливенски училища ще поднесат цветя пред паметниците на Хаджи Димитър, Добри Чинтулов, Добри Желязков, Васил Левски и Панайот Хитов.

От 18.30 часа в зала „Зора“ започва концертът, посветен на 135-годишнината от рождението на маестро Мишо Тодоров, на който за първи път от 50 години, неговата цигулка ще зазвучи отново. Входът е свободен.