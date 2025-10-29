Храмов празник в кв. Крайморие, гр. Бургас

29.10.2025 17:16 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 ден | 47

На 3 ноември в бургаския квартал Крайморие ще бъде тържествено отбелязан храмовият празник в чест на свети Пимен Зографски. От 09:00 ч. ще бъде отслужена Архиерейска св. Литургия възглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений. След светата Литургия децата от Детска градина „Радост“ ще зарадват присъстващите с кратък празничен концерт.