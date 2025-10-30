ПРОЕКТ „ПРИКАЗКА“ В 3.А И 3.Б КЛАС

30.10.2025 18:27 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 7 часа | 108

Вълшебство, въображение и много детски усмивки изпълниха класните стаи на 3.А и 3.Б клас! Под ръководството на своите класни ръководители – Мария Панова и Дора Георгиева, учениците представиха своите проекти на тема „Приказка“, създадени с вдъхновение, старание и искрена любов към книгите.

С помощта на презентации, макети и пъстри постери те ни потопиха в света на по-малко познати български и световни приказки. Всяко дете разказа своята история по неповторим начин – с фантазия, творчество и увереност, достойна за истински разказвач.

Проектът превърна учебните часове в пътешествие из чудни светове, развивайки у децата не само творческо мислене, но и смелостта да споделят своя глас пред публика. Така приказките оживяха – не само в страниците на книгите, а и в сърцата на всички присъстващи.