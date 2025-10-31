31.10.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Подготовката на състезателите и предстоящите турнири по баскетбол. Това обсъдиха на среща кметът Стефан Радев и ръководителят на националния лагер по баскетбол Петър Клечков, който е главен методист на Българската федерация по баскетбол /БФБ/. В Сливен в момента тече подготовката на младите надежди от страната – момчета и момичета до 14 години. Кампът е по проект към Международната федерация по баскетбол и ще продължи в Града под Сините камъни до 1 ноември.

Клечков се обърна с благодарност към кмета за съдействието и предоставената спортна база, където младежите да тренират за предстоящите срещи. В лагера се подготвят 62 млади баскетболисти, сред които и двама сливенски спортисти, заедно с треньора им Радомир Стоянов.

На срещата присъства и популярният от близкото минало бивш баскетболист от Сливен Събин Маринов. Той отчете, че през 2024 г. отборът на „Сливен Баскет“, на който той е настоящ треньор и изпълнителен директор, успя да върне отново града на спортната карта на България. През 2024 г. Община Сливен отпусна годишна субсидия на клуба за мъжкия отбор в размер на 100 хил. лева. Тогава сливенският тим се представи успешно в първенството, заемайки трето място в ББЛ „А“ група на Юг. На националните финали от 28 отбора завоюва 5-ото място.

В тази връзка кметът Радев изрази мнение, че в дългосрочен план, Общината не изключва изграждането на баскетболна зала, която да разполага с нужния капацитет, оформление и оборудване, отговарящи на най-съвременните изисквания относно спортните съоръжения.

На срещата присъстваха още Цветелина Кръстева от софийската съдийска комисия и общинският спортен експерт Силвия Никова.

Проектът на Международната федерация по баскетбол (ФИБА) – YDF е партньорски и представлява общи усилия на българската и турската баскетболни федерации. Той се осъществява в рамките на две години - до 2026 г., като дава възможност на младежки отбори до 14 години от България и други европейски държави да премерят сили в спортни двубои. Сред тях са Турция, Румъния, Република Северна Македония и Косово.

На лагера в Сливен се включиха още Таня Гатева - мениджър развитие Женска част към централата и национален селекционер на България при жените и Филип Виденов - изпълнителен директор на баскетболната федерация.