30.10.2025, СУ "Й. Йовков"

СУ "Й. Йовков" | България

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, училищният психолог Деяна Михова проведе вълнуваща и вдъхновяваща беседа с учениците от 4.А и 4.Б клас в СУ „Йордан Йовков“ – Сливен.

Децата с интерес и любопитство говориха за великите българи, които със слово и дело са запалвали светлината на знанието през вековете. Заедно разсъждаваха какво означава да бъдеш будител днес – да бъдеш добър, да помагаш, да учиш, да вдъхновяваш.

След разговора учениците превърнаха наученото в творчество – изработиха красиво табло, изпъстрено със снимки, цитати и лични послания. Всяко дете вложи частица от своето сърце, а резултатът бе истинско произведение на любов и признателност към просветителите на миналото и настоящето.

Слънчевият ден, усмивките на децата и топлата атмосфера направиха този урок по родолюбие незабравим.

Защото будителството не е само минало – то живее в будните сърца на нашите ученици!