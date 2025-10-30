БИБЛИОТЕКАТА – КЛАСНА СТАЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ

30.10.2025 22:43 , Мая Койчева (ПХГ )

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, и във връзка с отбелязването на 1170 години от създаването на първата азбука в библиотека „Зора“ се проведе изнесен урок на тема „Пазители на Глаголицата“. Съвместната инициатива даде възможност на учениците от ПХГ „Дамян Дамянов“ отблизо да се запознаят с мъдрите послания, които крие глаголицата, да си припомнят делото на най-първите народни будители – св. Кирил и св. Методий. В диалог ученици и учители разгледаха символите и тълкуванията на писмената, за да се постави една начална точка и така всеки да може да изследва за себе си какви послания му носи глаголицата. Най-интересната част от урока бе свързана със създаване на текст с помощта на глаголическите знаци, когато учениците успяха да изпишат своите любими думи. В заключителната част на урока младите хуманитаристи направиха извода, че независимо дали се използват за писане на свещени текстове, или като част от магически и лечебни ритуали, глаголическите букви остават символ на силата и мистиката, свързан с древната славянска култура.