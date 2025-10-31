СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 31.10.2025

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Населено място Образование
1119 02.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно
1124 03.9.2025 г. 15.11.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
1179 15.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
1223 01.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно
1228 01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше
1229 01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше
1230 01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше
1231 01.10.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше
1232 02.10.2025 г. 14.11.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно
1233 02.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно
1237 03.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТЪКЛА В СГРАДИ СЛИВЕН средно
1250 15.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ПЛЕТАЧ СЛИВЕН средно
1257 30.11.2025 г. 10.11.2025 г. 1 ЛАБОРАНТ СЛИВЕН средно
1260 13.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ЛЕЯР СЛИВЕН средно
1284 22.10.2025 г. 24.11.2025 г. 1 СТЪКЛАР СЛИВЕН средно
1287 11.11.2025 г. 11.11.2025 г. 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
1288 11.11.2025 г. 24.11.2025 г. 6 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
1290 24.10.2025 г. 24.11.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно
1291 24.10.2025 г. 03.11.2025 г. 1 ЕКСПЕРТ СЛИВЕН висше
1293 27.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ВОДАЧ, МОТОКАР СЛИВЕН средно