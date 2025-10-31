Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 31.10.2025 г.

31.10.2025 10:03 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 58

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 30.10.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 31.10.2025 Г.

Котел: Полицейска операция по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, установяване нарушения по Закона за горите и контрол на движението по пътищата е проведена на 30 октомври на територията на участък „Градец“ към РУ-Котел. Акцията е проведена съвместно с екипи на РУ-Котел, сектор „Специални тактически действия“ и служители на РДГ-Сливен. Извършени са проверки на превозни средства, лица, частни адреси, заложни къщи, търговски и други обекти. Започната е работа по три заявителски материали за кражби и незаконен добив, съхранение и транспортиране на дърва. Съставени са 4 констативни протоколи за нарушения по Закона за горите. Съставени са 5 предупредителни протоколи по ЗМВР. Констатирани са 7 нарушения по Закона за движение по пътищата, за което са съставени актове и фишове.

Нова Загора: Притежание на наркотични вещества са установили полицейски служители от сектор „Криминална полиция“ към РУ-Нова Загора. На 30 октомври, при ежедневния контрол и наблюдение на лица, склонни към извършване на противоправни деяния, в град Ново Загора е извършена проверка на 30-годишен криминално проявен мъж от същото населено място. В него е намерено и иззето пликче, съдържащо вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита та населението

На 30.10.2025 г., в 09,52 часа, в РСПБЗН - Нова Загора е получен сигнал за пожар във фургон, намиращ се в частен имот в село Любенова маха. Сутринта на 30 октомври собственикът открива, че фургонът е изгорял, след което подава сигнал. Унищожени са фураж тон 5, фургони и паянтови постройки 1 бр., 1 фуражомелка, машина за гранули и бетонобъркачка. Причините за пожара са в процес на установяване.